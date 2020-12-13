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14:15 13.12.2020

Датский фильм победил в четырех номинациях Европейской киноакадемии

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Датский фильм победил в четырех номинациях Европейской киноакадемии

Фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной" ("Another Round", ориг. - "Druk") одержал победу в четырех номинациях премии Европейской киноакадемии.

Как сообщается на сайте киноакадемии, эта лента признана лучшим европейским фильмом. Мадс Миккельсен, исполнитель главной роли, назван лучшим актером. Картина стала и лучшей режиссерской работой. Кроме того, в номинации "Лучший сценарист" победили Томас Винтерберг и Тобиас Линдголм, которые создали сценарий к фильму.

В украинском прокате "Еще по одной" идет с 10 декабря.

Сюжет: четверо закадычных друзей работают преподавателями. Прочитав новости, они решают провести эксперимент - поддерживать определенный уровень алкогольного опьянения в течение дня. Друзьям удается поддерживать уровень алкоголя 0,5 промилле - и сначала это действительно поражает результатом. Но со временем ситуация выходит из-под контроля.

 

Победители в других номинациях:

  • Лучшая актриса - Паула Бир ("Ундина")
  • Приз ФИПРЕССИ - "Солнце" ("Sole")
  • Лучший документальный фильм - "Коллектив" ("Colectiv")
  • Приз за инновационность повествования - "Женщины снимают кино" ("Women Make Film").

 

Европейская киноакадемия основала собственную премию в 1988 году в противопоставление американскому "Оскару".

Теги: #премия #европа #кино
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