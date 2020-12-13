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13:31 13.12.2020

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели

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Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели

В ближайшие сутки, 14 декабря, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и относительно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине, кроме юго-восточной части, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 0-5° тепла, на крайнем юге днем 4-9° тепла.

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром туман. Температура ночью и днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 декабря самая высокая температура днем была 9,8 в 1950г., самая низкая ночью -23,4 в 1921г.

Во вторник, 15 декабря, в северо-восточной части дождь и мокрый снег, гололёд, на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, днём на крайнем юге и западе 1-6° тепла.

В Киеве 15 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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