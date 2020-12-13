События

13:02 13.12.2020

В Киеве за сутки обнаружили еще 1125 больных COVID-19, 10 человек умерли

1 мин читать
В Киеве за сутки обнаружили еще 1125 больных COVID-19, 10 человек умерли

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1125 больных коронавирусной инфекцией, 10 человек умерли, написал мэр города Виталий Кличко на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Еще 1125 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138", - сообщил Кличко.

Заболели: 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет. А также 42 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 44 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 54 медика.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 291, Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 13.12.2020
С главной елки Киева сняли шляпу

С главной елки Киева сняли шляпу

09:57 13.12.2020
В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

08:56 13.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

03:02 13.12.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

20:45 12.12.2020
Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

20:03 12.12.2020
Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

13:55 12.12.2020
Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

12:48 12.12.2020
В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

12:33 12.12.2020
В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

11:40 12.12.2020
В Киеве за сутки 1 696 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки 1 696 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Датский фильм победил в четырех номинациях Европейской киноакадемии

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели

Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря – Меркель

Плавучий причал для ВМС Украины от завода "Паллада" направляется в порт "Южный"

На Змиевской ТЭС произошел пожар

Жителя Львовской области задержали по подозрению в поджоге пункта полиции

Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА