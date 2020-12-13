В Киеве за сутки обнаружили еще 1125 больных COVID-19, 10 человек умерли

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1125 больных коронавирусной инфекцией, 10 человек умерли, написал мэр города Виталий Кличко на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Еще 1125 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138", - сообщил Кличко.

Заболели: 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет. А также 42 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 44 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 54 медика.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 291, Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев", - отметил Кличко.