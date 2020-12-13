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12:32 13.12.2020

С главной елки Киева сняли шляпу

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С главной елки Киева сняли шляпу

С главной елки Киева и Украины, установленной на Софийской площади, в воскресенье, 13 декабря, убрали шляпу, сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины (ПЦУ) священник Иван Сидор.

"Утром, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, с главной елки страны сняли шляпу. Прекрасный праздник здравого смысла", - написал священник в Facebook и проиллюстрировал свой пост соответствующими фотографиями.

Он обратил внимание на то, что если бы такая композиция "из шляп, мухоморов и пеньков" красовалась, например, в Голосеево, или на Оболони или в каком-либо другом районе столицы, это не вызвало бы критики и негативной реакции. "Но не на Софийской площади, рядом со святой Софией Киевской и прямо над могилой второго украинского патриарха Владимира Романюка", - добавил представитель пресс-службы ПЦУ.

Священник считает целесообразным украсить елку Вифлеемской звездой и прекратить "делить, ругать, экспериментировать".

Как сообщалось, организаторы праздничного городка (проект Folk Ukraine) пообещали, что накануне дня святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду.

Шляпа, находившаяся на верхушке елки в центре Киева, вызвала неоднозначную реакцию среди жителей столицы, преимущественно негативную.

Теги: #киев #елка #шляпа
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