На Змиевской ТЭС произошел пожар

В Харьковской области в ночь на воскресенье начался пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Как информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 - на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м", - говорится в сообщении.

В 3:45 пожар был локализован, в 8:36 - полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.