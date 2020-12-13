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10:50 13.12.2020

Жителя Львовской области задержали по подозрению в поджоге пункта полиции

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Жителя Львовской области задержали по подозрению в поджоге пункта полиции

Правоохранители задержали жителя Львовской области, подозреваемого в поджоге участкового пункта полиции, сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Новояворовск вечером 12 декабря. Около 20:00 на линию 102 поступило сообщение о пожаре в помещении участкового пункта полиции.

Как установили полицейские, неизвестный бросил в окно помещения дымовую шашку. В результате пожара частично повреждено одно из окон и подоконник здания, никто не пострадал.

В результате следственных мероприятий полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который причастен к поджогу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: #полиция #поджог #львовщина
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