События

09:57 13.12.2020

В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

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В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

В Южной Корее зарегистрировали за сутки 1030 случаев заражений коронавирусом COVID-19, это рекордно высокое число заражений за время пандемии, передают в воскресенье СМИ.

Накануне в стране также сообщили о рекордном приросте зараженных - 950 человек за сутки, однако к воскресенью число оказалось и того выше. Также накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал ситуацию очень тяжелой и принес извинения за то, что властям не удается сдержать вторую волну коронавируса.

Подавляющее большинство новых случаев заражения выявляют в районе Сеула. Ситуация складывается непросто, несмотря на жесткие ограничительные меры, действующие в стране. В частности, запрещены собрания более 50 человек, на спортивных мероприятиях нет зрителей. Кафе работают только на доставку заказов, а рестораны закрываются в 21.00.

Власти не исключают, что им придется еще сильнее ужесточить меры, в частности, закрыть школы и разрешить собрания только до 10 человек, а также позволить ходить на работу в офисы только самым важным сотрудникам, чья служба не может выполняться удаленно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали свыше 42,7 тыс. заражений, скончались 580 человек.

Теги: #южная_корея #covid_19 #статистика
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