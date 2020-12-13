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07:40 13.12.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

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Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности бригад Вооруженных сил Украины со стороны российских наемников зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в результате которых ранения получили двое украинских военных, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

Согласно сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 российские наемники обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. "Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение", - говорится в информации.

Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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