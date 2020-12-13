Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

До 1 млн 602 тыс. 500 выросло в мире с начала пандемии число людей, скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом по состоянию на 01:30 мск воскресенья составило 71 млн 541 тыс. 897, излечились более 46,68 млн.

В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 млн 35 тыс. 537 случаев заражения COVID-19 и 297 тыс. 575 летальных исходов, вылечились 6,1 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 млн 52 тыс. 966 человек, скончались 1 млн 610 тыс. 519, поправились 50,4 млн.