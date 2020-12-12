События

22:25 12.12.2020

Партия Пашиняна обсуждает на заседании правления ситуацию в Карабахе

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Партия Пашиняна обсуждает на заседании правления ситуацию в Карабахе

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" проводит заседание правления, сообщают армянские СМИ.

"В центре обсуждения ситуация в Нагорном Карабахе, произошедшие сегодня там события", - пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Параллельно этому в центр Еревана стянуты многочисленные силы полиции, полицейская техника. Особая концентрация правоохранителей наблюдается у дома Пашиняна, зданий правительства и парламента.

Теги: #пашинян #армения #карабах
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