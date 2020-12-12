События

20:03 12.12.2020

Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

1 мин читать
Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

В субботу полиция Киева установила личность злоумышленника, который в минувший четверг на Контрактовой площади в столице совершил хулигански действия в отношении одного из религиозных символов еврейской общины.

"Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины.

Согласно информации, дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Теги: #киев #хулиган #еврейская_община
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 12.12.2020
Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

12:48 12.12.2020
В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

12:33 12.12.2020
В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

11:40 12.12.2020
В Киеве за сутки 1 696 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки 1 696 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

23:49 11.12.2020
В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

15:40 11.12.2020
В травмпункты Киева с травмами из-за гололеда обратились 163 человека

В травмпункты Киева с травмами из-за гололеда обратились 163 человека

13:41 11.12.2020
Киевские школы после зимних каникул начнут обучение в дистанционном режиме – Кличко

Киевские школы после зимних каникул начнут обучение в дистанционном режиме – Кличко

12:47 11.12.2020
В Киеве установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 за сутки

В Киеве установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 за сутки

10:06 11.12.2020
В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

08:55 11.12.2020
Коммунальщики "Киевавтодора" ликвидируют последствия непогоды в столице

Коммунальщики "Киевавтодора" ликвидируют последствия непогоды в столице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

НКЦК предупреждает о повышенном уровне киберугроз из-за кибератаки на FireEye и кражи их инструментария

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" III степени

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА