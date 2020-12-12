Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

В субботу полиция Киева установила личность злоумышленника, который в минувший четверг на Контрактовой площади в столице совершил хулигански действия в отношении одного из религиозных символов еврейской общины.

"Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины.

Согласно информации, дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.