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19:21 12.12.2020

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

Азербайджанские военные пресекли попытки провокации со стороны армянских военных в Нагорном Карабахе, сообщает в субботу Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, был нарушен режим прекращения огня.

"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны Азербайджана, в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военные в субботу "предприняли наступательные действия" в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предприняли соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, заявили в пресс-службе.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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