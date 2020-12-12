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17:41 12.12.2020

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, легкие ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы. Так, по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия в районе н.п. Золотое-4.

"Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сказано в сообщении.

На действия противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня российскими наемниками было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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