Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана вечером в субботу предприняли наступательные действия в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд", - говорится в сообщении.
Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предпринимают соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, отмечает Минобороны Армении.
Ранее в субботу пресс-служба Минобороны Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в минувшую пятницу предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.
В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.
Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.