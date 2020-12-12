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17:20 12.12.2020

Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе

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Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана вечером в субботу предприняли наступательные действия в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд", - говорится в сообщении.

Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предпринимают соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, отмечает Минобороны Армении.

Ранее в субботу пресс-служба Минобороны Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в минувшую пятницу предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.

В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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