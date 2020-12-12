Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

Правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента Украины в связи с оснащением праздничных локаций и других запланированных мероприятий, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры. Перед Офисом президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Несмотря на это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Правоохранители отметили, что доступ граждан на территорию Офиса президента не ограничен.

Как сообщалось, в субботу в 16:00 возле Офиса президента проходит массовая акция "Похороны правосудия. Годовщина "дела Шеремета". Организаторами акции являются представители правозащитной инициативы "Правотворець", инициатив "FreeRiff" и "FreeDrKuzmenko", "Национального корпуса", "Суспільства Майбутнього", "Руху опору капітуляції", "Демократичної Сокири".