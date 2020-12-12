В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

В Индустриальном районе г.Днепр строительный кран упал на автобетоносмеситель, в результате чего погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"12 декабря в 10:44 поступило сообщение, что в городе Днепр, в Индустриальном районе, на ул. Березинская строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, чтобы вытащить тело человека из автомобиля.