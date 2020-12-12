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16:01 12.12.2020

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

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МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры", говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - сказано в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - добавили в ведомстве.

Теги: #рф #санкции #мид
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