В Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта достал гранату и угрожал подорвать себя – полиция

В Новомосковске правоохранители во время спецоперации задержали 38-летний мужчину, который во время семейного конфликта достал гранату и угрожал подорвать себя, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"11 декабря в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что ее отец приказал всем выйти из дома и держит в руке гранату, угрожая все подорвать. Полицейские оцепили место, где находился мужчина. Спецподразделением КОРД было принято решение начать переговоры. Наладив контакт, спецназовец под позывным "Опер" уговорил мужчину передать взрывоопасный предмет и пойти на контакт с полицейскими", - сказано в сообщении на сайте полиции.

После взрывотехники привели гранату в безопасное состояние и передали следственно-оперативной группе.

Помимо гранаты "Ф-1", правоохранители изъяли патроны калибра 7.62 мм. Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине предъявлено подозрение, досудебное рассмотрение продолжается.