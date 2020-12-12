Amnesty International призывает Киев всесторонне поддержать расследование офиса прокурора МКС

Правозащитники Amnesty International в Украине приветствуют решение прокурора Международного уголовного суда добиваться полного расследования военных преступлений и преступлений против человечества во время евромайдан в 2013-2014 гг, а также на Донбассе и в Крыму.

«Это решение дает проблеск надежды пострадавшим и семьям погибших от ужасных преступлений в соответствии с международным правом, которые годами ждали привлечения к ответственности преступников. Заявление прокурора Международного уголовного суда должно ознаменовать начало конца и темной главы безнаказанности и несправедливости на востоке Украины, в Крыму, а также о преступлениях во время евромайдана», - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Она отметила важность того, чтобы "украинские органы власти и международное сообщество предлагали всестороннюю помощь и поддержку в расследовании офиса прокурора МКС и требовали аналогичных действий от РФ".

" Мы также призываем украинскую власть, правозащитные и гуманитарные группы и любые другие заинтересованные стороны обеспечить сохранность доказательств, будут иметь решающее значение для расследования МКС…Решение прокурора МКС это лишь первый шаг. Расследование должно быть частью комплексной международной стратегии правосудия для Украины, которая также потребует от украинских властей выполнять свои основные обязательства по проведению полного, независимого, беспристрастного и эффективного расследования в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины», - цитирует О.Покальчук пресс-служба Amnesty International Украина.