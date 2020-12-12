В селе Черновицкой области на территории храма между представителями двух религиозных общин произошел конфликт

В селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области между представителями двух религиозных общин произошел конфликт между представителями двух религиозных общин относительно использования церкви, полиция обеспечивает охрану общественной безопасности.

"Сегодня, 12 декабря, в полицию поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и вероятно повредили имущество храма", - сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, правоохранители установили, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждено несколько окон церкви.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят с собравшимися профилактическую работу. Ситуация полностью контролируется.