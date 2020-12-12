События

15:16 12.12.2020

В селе Черновицкой области на территории храма между представителями двух религиозных общин произошел конфликт

1 мин читать
В селе Черновицкой области на территории храма между представителями двух религиозных общин произошел конфликт

В селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области между представителями двух религиозных общин произошел конфликт между представителями двух религиозных общин относительно использования церкви, полиция обеспечивает охрану общественной безопасности.

"Сегодня, 12 декабря, в полицию поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и вероятно повредили имущество храма", - сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, правоохранители установили, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате инцидента повреждено несколько окон церкви.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены дополнительные силы полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят с собравшимися профилактическую работу. Ситуация полностью контролируется.

Теги: #полиция #церковь #черновицкая_область #конфликт
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 12.12.2020
В Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта достал гранату и угрожал подорвать себя – полиция

В Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта достал гранату и угрожал подорвать себя – полиция

18:26 10.12.2020
В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

19:10 09.12.2020
Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

12:18 07.12.2020
Правоохранители задержали третьего фигуранта убийства столичного музыканта Деревянко

Правоохранители задержали третьего фигуранта убийства столичного музыканта Деревянко

11:13 07.12.2020
В Черновицкой области задержали фермера, планировавшего похищение нескольких человек с целью выкупа

В Черновицкой области задержали фермера, планировавшего похищение нескольких человек с целью выкупа

16:58 06.12.2020
В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

14:43 05.12.2020
15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

11:39 04.12.2020
Возле здания Рады произошли потасовки, на двух активистов составлены админпротоколы - полиция

Возле здания Рады произошли потасовки, на двух активистов составлены админпротоколы - полиция

10:15 04.12.2020
Послы стран G7 встретились с представителями Всеукраинского совета церквей

Послы стран G7 встретились с представителями Всеукраинского совета церквей

09:56 04.12.2020
Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

Татаров намерен подать иск против Сытника

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

Amnesty International призывает Киев всесторонне поддержать расследование офиса прокурора МКС

Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать рыбаков ЕС

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь отключилась на МКС

Татаров намерен подать иск против Сытника

Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА