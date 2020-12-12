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14:13 12.12.2020

Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

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В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 4 723 случая коронавируса, из которых 3 303 зафиксировано в Литве, 660 - в Латвии и 760 - в Эстонии, что является новым суточным антирекордом.

Накануне в странах Балтии было выявлено 4 105 зараженных COVID-19, умерли 45 человек. В четверг было зарегистрировано 4 734 случая коронавируса и 44 смерти. В среду фиксировалось 4 387 случаев COVID-19, 38 человек скончались. Во вторник было зарегистрировано 2 257 случаев заражения коронавирусом и 55 смертельных исходов. В понедельник был выявлен 1 841 случай COVID-19, умерли 23 человека.

В Литве за прошедшие сутки было диагностировано 3 303 новых случая коронавируса и 27 смертельных исходов, сообщает в субботу новостной портал Delfi.ru. По его данным, за весь период пандемии в Литве было зафиксировано 90 тыс. 252 случая COVID-19, скончался 791 человек, выздоровели - 38 тыс. 768.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 660 новых случаев COVID-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В целом с начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 25 тыс. 046 человек.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 7 698 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 760 (9,87% от сделанных за сутки проб), сообщил в субботу департамент здоровья. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии. До этого наибольший показатель заболеваемости был зарегистрирован 5 декабря: 524 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса скончались шесть человек. Всего в Эстонии с начала пандемии умерли 148 человек с диагнозом COVID-19, заболевание было выявлено у 17 тыс. 713 человек, выздоровели - 10 тыс. 626.

Теги: #коронавирус #балтия
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