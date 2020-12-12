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14:09 12.12.2020

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

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Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять влажный и, как для зимы, умеренно теплый воздух из Центральной Европы: ночью на Правобережье, днем на большей части страны, кроме юго-восточной части и Закарпатья, снег и дождь, местами гололед.

На дорогах кроме южной части, гололедица, сообщает Укргдрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза , днем от 1° мороза до 4° тепла; на юге и в Крыму ночью 1-6°тепла, днем 5-10° тепла.

В Киеве - мокрый снег та дождь, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем была 10,0° тепла в 1950г., самая низкая ночью 24,3° мороза в 1921г.

В понедельник, 14 декабря, в Украине, кроме юго-восточной части, мокрый снег и дождь, местами гололед.

На дорогах северных, западных и центральных областей местами гололедица.

Ветер на Правобережье западный и северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 0-5° тепла, днем на юге Одесской области 3-8° тепла.

Теги: #укргидрометцентр
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