Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не доволен работой глав столичных районов по борьбе с последствиями непогоды и поручил срочно разобраться со сложившейся ситуацией по уборке территорий.

"Друзья! Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей главы КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жесткий. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток", - написал мэр на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что поступило уже более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки. По его словам, больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве.

"Люди ходят по дорогам, так как по тротуарам пройти невозможно. "Киевавтодор" вовремя вывел технику, и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей - остановок общественного транспорта, площадей возле учреждений, торговых центров", - добавил Кличко.

Мэр также отметил, что не доволен работой глав районов.

"Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии должностям руководителей соответствующих служб", - написал мэр.

Кроме того, "Киевблагоустрою" Кличко поручил проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - возле кафе, ресторанов, торговых центров.

"Ключевая задача всех служб - срочно навести порядок в городе. Тем более, что в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится - будут продолжаться дождь и гололедица. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглые сутки!", - подытожил он.