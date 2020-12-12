Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка
Многодневный шторм на Азовском побережье разрушает инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка. Повреждены базы отдыха и пляжи на Федотовой косе и косе Пересыпь. Владельцы баз отдыха просят помощи у местных властей
По информации Кирилловского сельского совета (Запорожская область) , опубликованного на местном интернет-портале, непогода со шквальным ветром и штормом на море уже пятые сутки разрушает инфраструктуру курорта и местные базы отдыха. Особенно пострадали базы отдыха на косе Пересыпь.
В сообщении говорится, что владельцы баз отдыха, пострадавших от удара стихии, обратились за помощью в Кирилловский сельский совет с просьбой помочь в «отсыпке пляжей от моря, чтобы противодействовать подтоплению и разрушению инфраструктуры».
«Приазовский Нацпарк, на территории которого расположен курорт, выделит пострадавшим от стихии базам песчано-черепашковую смесь, чтобы насыпать «новый берег»» - отмечают в Кирилловском сельсовете.
При этом уточняется, что работы по доставке и отсыпке побережья будут проведены за счет пострадавших баз отдыха.
Местные жители размещают в соцсетях фото и видео разрушений и подтоплений на Азовском побережье. На них видно, что штормом также повреждена центральная Набережная курортного поселка.