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13:46 12.12.2020

Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

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Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

Многодневный шторм на Азовском побережье разрушает инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка. Повреждены базы отдыха и пляжи на Федотовой косе и косе Пересыпь. Владельцы баз отдыха просят помощи у местных властей

По информации Кирилловского сельского совета (Запорожская область) , опубликованного на местном интернет-портале, непогода со шквальным ветром и штормом на море уже пятые сутки разрушает инфраструктуру курорта и местные базы отдыха. Особенно пострадали базы отдыха на косе Пересыпь.

В сообщении говорится, что владельцы баз отдыха, пострадавших от удара стихии, обратились за помощью в Кирилловский сельский совет с просьбой помочь в «отсыпке пляжей от моря, чтобы противодействовать подтоплению и разрушению инфраструктуры».

«Приазовский Нацпарк, на территории которого расположен курорт, выделит пострадавшим от стихии базам песчано-черепашковую смесь, чтобы насыпать «новый берег»» - отмечают в Кирилловском сельсовете.

При этом уточняется, что работы по доставке и отсыпке побережья будут проведены за счет пострадавших баз отдыха.

Местные жители размещают в соцсетях фото и видео разрушений и подтоплений на Азовском побережье. На них видно, что штормом также повреждена центральная Набережная курортного поселка.

Теги: #запорожская_область #азовское_море #кирилловка #шторм
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