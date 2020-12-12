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13:21 12.12.2020

Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

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Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

Бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему народных депутатов влияет на расследование "дела ПриватБанка", пытаясь дискредитировать директора и Бюро, заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью телеканалу "UA: Перший"

"Они (олигархи) не просто влияют, они, к сожалению, фактически управляют отдельными сегментами парламента... Тот же Дубинский... Есть у нас два дела. Одно - это ПриватБанк. Это дело очень сложное, но мы двигаемся по нему достаточно продуктивно. И, конечно, определенный олигарх... господин Коломойский, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого, посредством своих "рупоров". И конечно, они, как только мы приближаемся (к результатам по расследованию дела ПриватБанка - ИФ) начинают активизацию. Недавно было заседание антикоррупционного комитета, какие-то дела по мне слушались, это инициировали снова же эти же депутаты", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о влиянии олигархов на различные политсилы в парламенте в контексте намерения уволить директора НАБУ.

Теги: #набу #сытник #приватбанк #коломойский
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