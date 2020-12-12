Юридические советники Трампа продолжат подавать иски о непризнании результатов выборов президента

Личный юрист американского президента Руди Джулиани сообщил, что правовая группа Трампа продолжит подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США, сообщает в субботу издание The Hill.

"Дело было отклонено не по существу, а без рассмотрения, так что ответом на это станет передача дела в окружной суд от имени президента, ряда выборщиков на тех же основаниях", - приводит газета слова Джулиани.

"Нам ничего не мешает незамедлительно подать эти иски в окружной суд, поверьте мне, мы не закончили", - добавил он.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

Ранее представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд США о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.