События

13:06 12.12.2020

Юридические советники Трампа продолжат подавать иски о непризнании результатов выборов президента

2 мин читать
Юридические советники Трампа продолжат подавать иски о непризнании результатов выборов президента

Личный юрист американского президента Руди Джулиани сообщил, что правовая группа Трампа продолжит подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США, сообщает в субботу издание The Hill.

"Дело было отклонено не по существу, а без рассмотрения, так что ответом на это станет передача дела в окружной суд от имени президента, ряда выборщиков на тех же основаниях", - приводит газета слова Джулиани.

"Нам ничего не мешает незамедлительно подать эти иски в окружной суд, поверьте мне, мы не закончили", - добавил он.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

Ранее представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд США о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Теги: #сша #трамп
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 12.12.2020
Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

12:16 12.12.2020
Оборонный бюджет США включает $250 млн помощи Украине и летальное вооружение

Оборонный бюджет США включает $250 млн помощи Украине и летальное вооружение

09:37 12.12.2020
Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

07:55 12.12.2020
Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

05:03 12.12.2020
Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

20:30 11.12.2020
Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

20:23 11.12.2020
SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

18:48 11.12.2020
В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

09:25 11.12.2020
Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

07:49 11.12.2020
Байден и Харрис стали "Человеком года - 2020" по версии журнала Time

Байден и Харрис стали "Человеком года - 2020" по версии журнала Time

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Татаров намерен подать иск против Сытника

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь отключилась на МКС

Татаров намерен подать иск против Сытника

Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают украинцев в ближайшие дни

Кличко поручил главам районов срочно разобраться с ситуацией по уборке территорий

Шторм продолжает разрушать инфраструктуру запорожского курортного поселка Кирилловка

Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

Участника НВФ задержали пограничники в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА