Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Сухопутных войск Украины, поблагодарив за храбрость, которую защитники демонстрируют каждый день.

"Каждый день нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для российской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего "успеха". А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", - говорится в поздравлении Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

Президент отметил, что праздники армии - это праздники всего народа, как и должно быть в современных успешных странах.

"Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Сухопутных войск. Украина, вне всяких сомнений, всегда будет благодарна вам за храбрость, которую вы демонстрируете ежедневно. Защищать государственную независимость, право народа быть хозяином на своей земле, самостоятельно выбирать направления своего развития - это почетное задание, которое вы выполняете добросовестно и успешно. Ваш опыт позволяет вам быть среди лидеров военного дела в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни, останавливая врага и обеспечивая спасение государства.

"Память о наших защитников - это тот нравственный ориентир, который не позволит нам сойти с пути независимости при любых обстоятельствах. Вместе со всеми украинцами уверены, что воины Сухопутных войск и в дальнейшем надежно будут стоять на страже нашей свободы как народа. Спасибо за службу! Слава Украине! С профессиональным праздником вас!", - подытожил президент.