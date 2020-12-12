Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

Первая вакцина против COVID-19 будет введена жителю США в течение ближайших суток, заявил американский президент Дональд Трамп в своем твиттере.

"Первая вакцина будет введена менее чем через 24 часа", - сказал он.

"Благодаря партнерству с почтовыми службами FedEx и UPS мы уже начали поставлять вакцину в каждый штат, в каждое почтовое отделение в стране", - добавил Трамп.

По его словам, решать, кто получит вакцину в первую очередь, будут губернаторы каждого штата.

"Мы бы хотели, чтобы первыми стали пожилые люди, работники системы здравоохранения и те, кто находится на передовой (борьбы с коронавирусом). Это позволит быстро и радикально сократить количество летальных исходов и госпитализаций", - сказал Трамп.

Ранее стало известно о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Соединенные Штаты лидируют по числу заражений COVID-19 и скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.