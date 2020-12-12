Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

Медики в Беларуси за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 975 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 158 тыс. 334, сообщает в субботу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 967 новых больных за сутки.

По данным ведомства, за минувшие сутки число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 1 тыс. 254, за минувшие сутки список жертв коронавирусной инфекции пополнился на восемь человек.

Число выздоровевших достигло 135 тыс. 922 человек (+1 тыс. 992 за сутки).

За минувшие сутки медики в Белоруссии сделали 30 тыс. 355 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии - 3 млн. 578 тыс. 661 тест.