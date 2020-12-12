В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

Пожарные в субботу утром ликвидировали пожар в заведении общественного питания в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Установлено, что произошло возгорание на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания, что находится в пристройке к гостинице.

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 – ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.