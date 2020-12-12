Участника НВФ задержали пограничники в Донецкой области

Украинские пограничники задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований.

"Оперативники Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившее в Мариуполе", - сообщает в субботу Администрация Госпогранслужбы.

Мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г.. Мариуполь, который был захвачен боевиками так называемой «ДНР», говорится в сообщении.

По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого погранотряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В пятницу пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали указанного гражданина в городе Мариуполь и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

В текущем году оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины были установлены 84 человека, участвовавшие в деятельности НВФ, из них 45 лицам было объявлено о подозрении и 33 человек признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК.