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12:06 12.12.2020

Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

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Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

Группа народных депутатов во главе с первым вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком предлагают парламенту усовершенствовать процедуру предоставления статуса национального заведениям высшего образования, а также предусмотреть эффективное управление государственным имуществом, которое за ними закреплено.

Текст соответствующего законопроекта №4486 обнародовали на сайте прламента.

Инициаторы документа предлагают, чтобы статус национального предоставлялся заведениям высшего образования указом президента, проект которого должно будет подготовить Министров образования и науки.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день возникает вопрос о создании мощных учебных заведений с целью удовлетворения образовательных потребностей общества и рынка труда в соответствующих специалистах и улучшении конкурентных возможностей получения качественного высшего и профессионального перед высшим образованием.

Авторы законопроекта убеждены в необходимости устранять разобщенность учебных заведений, осуществляющих подготовку по одинаковым или родственным специальностям.

Прогнозируется, что данный законопроект в случае его принятия будет способствовать усовершенствованию процедуры предоставления статуса национального заведениям высшего образования, статуса национального научного центра – научным учреждениям, а также усовершенствует эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено.

Так, в случае приостановления использования недвижимого имущества в образовательном процессе заведение будет обязано проинформировать орган управления о таком решении, а также каждые полгода предоставлять информацию о предложениях по дальнейшему его использованию.

В случае же, когда имущество (кроме земельных участков) государственного или коммунального заведения более трех лет с момента уведомления не используется в образовательном процессе, не обеспечивает уставную деятельность и дальнейшее его использование по образовательному назначению не планируется или невозможно, оно может быть включено в перечень объектов, подлежащих приватизации. Аналогичную норму предлагается считать актуальной и при условии, что другие государственные или коммунальные учебные заведения, учреждения, предприятия и организации в течение этого же периода не обнаружили заинтересованность в передаче им указанного имущества.

Вместе с тем законопроект предусматривает, что имущество учебных заведений, в том числе имеющих статус национального, которое не используется в образовательном процессе и не обеспечивает уставную деятельность, может бесплатно передаваться другим учебным заведениям или научным учреждениям государственной или коммунальной формы собственности при условии дальнейшего использования исключительно в образовательных или научных целях, а также государственным органам власти для обеспечения национальных интересов государства.

Проектом закона предусматривается внести изменения в законы «Об образовании», «О высшем образовании», «О профессиональном перед высшим образовании», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» и «О научной и научно- технической деятельности».

Теги: #законопроект #рада #вузы
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