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11:44 12.12.2020

Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

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Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

Президент Владимир Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной и отмечает, что документ открывает возможности для украинских и канадских творцов.

"Уже не дождусь украинско-канадских шедевров! Приветствую ратификацию Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве между Украиной и Канадой. Об этом мы договорились в прошлом году с моим другом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она открывает возможности для украинских и канадских творцов", - написал Зеленский на странице в Twitter в субботу утром.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский выразил уверенность, что Соглашение сделает двустороннее сотрудничество между странами еще более плодотворным, а связи между людьми - еще более тесными.

Президент отметил, что Соглашение дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке.

"Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине", - сказано в сообщении.

Соглашение было подписано во время визита Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020 года.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1337686987927674882

Теги: #зеленский #канада #аудиовизуальное_производство
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