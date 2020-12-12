В Киеве за сутки 1 696 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки еще у 1696 человек выявили коронавирусную инфекцию, 23 жителя умерли, 859 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013", - написал Кличко на странице в Faceboоk.

Так, заболели 933 женщины, 639 мужчин, 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболевание выявили у 57 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева", - сообщил мэр.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском – 250, в Дарницком районе - 248 случаев.

"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.