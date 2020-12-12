В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 183 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 32-й летальный случай от COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 32-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона…По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным",- сказано в сообщении на странице в Facebook.

Всего по состоянию на 10:00 субботы в ВСУ COVID-19 болеют 3 188 человек.

Так, из 183 новых случаев заболевания в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 144 человека. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За время пандемии всего выздоровели – 8 787 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 494 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.