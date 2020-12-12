События

10:05 12.12.2020

Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев

1 мин читать

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 907 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 187 тыс. 6, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 146 новых больных за сутки. 10 декабря поступали данные о 4 тыс. 570 новых больных за сутки

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 744 человек, за минувшие сутки скончались еще 50 человек.

Выздоровели от коронавируса с начала пандемии 154 тыс. 241 человек.

Теги: #грузия #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 12.12.2020
Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

09:37 12.12.2020
Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

08:45 12.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн

08:20 12.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

20:04 11.12.2020
Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

19:04 11.12.2020
Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

19:01 11.12.2020
Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

17:25 11.12.2020
Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру

Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру

12:47 11.12.2020
В Киеве установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 за сутки

В Киеве установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 за сутки

12:43 11.12.2020
Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ушел из жизни Валентин Гафт

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Ушел из жизни Валентин Гафт

Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

Канада ратифицировала соглашение о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

В результате непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в трех областях Украины

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

НБУ продал на аукционе выставленные монеты "Год Быка" на 121 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА