Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

Министерство обороны Украины заинтересовано в сотрудничестве в рамках Программы структурированного сотрудничества Европейского Союза (PESCO).

Как сообщает в субботу прес-служба Минобороны, вопрос возможности привлечения Киева к определенным проектам Программы обсуждали во время встречи министр обороны Украины Андрей Тарана и глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины, заложенные в Конституции.

С этой целью Минобороны продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВС Украины и достижения критериев членства в Североатлантическом Альянсе.

Кроме того, министр проинформировал иностранных представителей о текущей ситуации в части безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. В этом контексте министр отметил, что несмотря на постоянные нарушения договоренностей со стороны Российской Федерации, украинская сторона придерживается взятых на себя обязательств.

Таран выразил благодарность представителям ЕС за последовательную поддержку Украины, в том числе за комплексные меры по оказанию помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии.

Министр обороны Украины также поздравил полковника Альгирдаса Норкуса (Литовская Республика) с назначением военным представителем ЕС в Украине и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Программа Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) была создана в 2017 году как ответ на вызовы современности в сфере безопасности. Участие в PESCO является добровольным. Сейчас к ней присоединились 25 стран ЕС.