На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

Легкие ранения получили двое украинских военных на Донбассе в субботу, сообщает Украинская делегация для участия у Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из наших механизированных бригад. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны", - говорится в сообщении в Твиттер.

По предварительным данным раненые в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются.

Как подчеркивают в Украинской делегации для участия у Трехсторонней контактной группе, в связи с случившимся направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ. Кроме того, наблюдательная группа украинской стороны в СЦКК осуществляет меры по верификации события.

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