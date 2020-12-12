В результате непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в трех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточенными остаются 20 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая - 11, Киевская - 5 и Житомирская - 4", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/117916.html