События

08:25 12.12.2020

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

1 мин читать
ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

Всемирный банк выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы социальной поддержки населения, сообщил он в пресс-релизе в субботу.

"Совет исполнительных директоров ВБ сегодня принял решение о предоставлении Украине займа в $300 млн по проекту модернизации соцподдержки населения в размере $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту "Модернизация системы социальной поддержки населения", - говорится в релизе.

Как напомнил ВБ, первый транш допфинансирования к данному проекту в размере $150 млн был согласован 30 апреля 2020 года.

"Дополнительное финансирование укрепит предоставление соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадание 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19", - указано в сообщении.

Теги: #вб #финансирование
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 11.12.2020
Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов на получение гранта в $25 тыс.

Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов на получение гранта в $25 тыс.

16:59 08.12.2020
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Украине более $135,778 млн – Ляшко

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Украине более $135,778 млн – Ляшко

13:33 06.12.2020
Государство не будет экономить на армии - Зеленский

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

15:26 03.12.2020
Каждая 25 заявка получает финансирование - директор Украинского фонда стартапов

Каждая 25 заявка получает финансирование - директор Украинского фонда стартапов

20:36 02.12.2020
ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

21:46 28.11.2020
ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

19:42 27.11.2020
Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

10:39 26.11.2020
ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

ВБ выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для медучреждений– замминистра здравоохранения

12:48 25.11.2020
В Украине программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных 2,8 млрд грн – Минэкономики

В Украине программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных 2,8 млрд грн – Минэкономики

19:50 18.11.2020
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

Прокурор суда в Гааге объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

ПОСЛЕДНЕЕ

Управление по санитарному надзору одобрило вакцину Pfizer/Biontech от COVID-19 для массового использования в США

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

Канада ратифицировала соглашение о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

В результате непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в трех областях Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

НБУ продал на аукционе выставленные монеты "Год Быка" на 121 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА