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08:20 12.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 001 человек; ️летальных случаев - 243; выздоровело – 13 653 человека", – написал Степанов на своей странице в "Фейсбук" утром в субботу.

Днем ранее, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случав, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 885 039 человек, 14 998 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 494 001 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #статистика #коронавирус
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