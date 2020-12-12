Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что созданные в США вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и Moderna эффективны и безопасны.

"Как объявили "Pfizer и Moderna, эффективность их вакцин составляет около 95%, что выше ожиданий, кроме того, эти вакцины также безопасны", - написал президент в твиттере.

Он также сказал, что "гордится" тем, что обеспечена возможность бесплатного предоставления вакцины всем американцам, вакцинация начнется не позже чем через 24 часа и позволит вернуть страну в русло нормальной жизни.

При этом Трамп заявил, что США "стали первой страной мира", создавшей вакцину. И хотя, по его словам, "пандемия началась из Китая, мы покончим с ней в Америке".

Как сообщалось, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Еще одной вакциной, претендующей на одобрение в США, является препарат компании Moderna, чья эффективность по итогам клинических испытаний составляет 94,1%. FDA планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса компании на применение ее вакцины.