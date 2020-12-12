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07:34 12.12.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в субботу.

 В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировано у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", – сказано в сводке.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #сводка
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