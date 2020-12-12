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06:04 12.12.2020

НБУ продал на аукционе выставленные монеты "Год Быка" на 121 тыс. грн

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НБУ продал на аукционе выставленные монеты "Год Быка" на 121 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) продал 1,6 тыс. выставленных на аукцион монет "Год Быка" из нейзильбера номиналом 5 грн на общую сумму 121 тыс. грн, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Согласно сообщению, торги состоялись 10 декабря на площадке универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

Отмечается, что все предложенные монеты удалось реализовать.

НБУ с 2005 года сотрудничает с универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". На ее публичных аукционах в 2016-2019 гг. осуществлялась реализация всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", а также продажа оптовых партий неразрезанных листов банкнот гривни.

 

Теги: #нбу #аукцион #монеты
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