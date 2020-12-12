События

05:03 12.12.2020

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

1 мин читать
Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

Верховный суд США в пятницу отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде шатов, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Действующий президент США Дональд Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.

Теги: #сша #иск #суд #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:17 11.12.2020
МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

22:22 11.12.2020
Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

21:27 11.12.2020
Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

20:30 11.12.2020
Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

20:23 11.12.2020
SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

18:48 11.12.2020
В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

15:31 11.12.2020
Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

12:54 11.12.2020
Московский суд заочно арестовал Маркива по делу об убийстве российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе

Московский суд заочно арестовал Маркива по делу об убийстве российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе

09:25 11.12.2020
Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

07:49 11.12.2020
Байден и Харрис стали "Человеком года - 2020" по версии журнала Time

Байден и Харрис стали "Человеком года - 2020" по версии журнала Time

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым в предоставлении взятки главе Госгеокадастра

Visa и monobank запустили продажу платежных карточек с удаленной верификацией на кассах супермаркетов Novus

Таиланд упростит визовый режим для туристов

В Черкассах спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на площади 800 м кв

В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против президента Беларуси

С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, для осуществления выплат до начала январского усиления карантина

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА