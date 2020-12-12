Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

Верховный суд США в пятницу отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде шатов, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Действующий президент США Дональд Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.