События

01:35 12.12.2020

Таиланд упростит визовый режим для туристов

1 мин читать
Таиланд упростит визовый режим для туристов

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней, сообщает портал Travel Daily (TD).

"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", - пишет портал.

Визы будут доступны туристам из 56 стран.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тыс. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

 

Теги: #туризм #визы #упрощение #таиланд
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 10.12.2020
"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

06:53 09.12.2020
ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза

ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза

06:06 04.12.2020
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

02:40 04.12.2020
Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

17:18 02.12.2020
Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

11:36 20.11.2020
Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

18:46 29.10.2020
МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

17:12 23.10.2020
Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

11:09 16.10.2020
Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

13:05 09.10.2020
Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкассах спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на площади 800 м кв

В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против президента Беларуси

Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, для осуществления выплат до начала январского усиления карантина

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА