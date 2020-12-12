В Черкассах спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на площади 800 м кв

В центре Черкасс спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на площади около 800 м кв, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Черкасской области.

"11 декабря около 21.00 на улице Оборонной возник пожар на чердаке двухэтажного здания… Площадь пожара около 800 м кв. Сейчас идет локализация пожара", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в пятницу вечером.

Пожар тушат пожарно-спасательные подразделения черкасского гарнизона в составе 7 расчетов и штаб пожаротушения. Всего в тушении задействованы 32 спасателя.

"Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются. Пострадавших на пожаре нет", – отметили в ГСЧС.

Источник: https://www.facebook.com/MNSCHERKASY/