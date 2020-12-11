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21:27 11.12.2020

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

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Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Международный уголовный суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Министр подчеркнул, что международное правосудие не быстрое, но неотвратимо.

"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил он.

 

Источники: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1337472824332709888?s=19, https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1337472928250793994?s=19

Теги: #крым #расследование #суд #донбасс
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