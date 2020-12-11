События

21:09 11.12.2020

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

2 мин читать
Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

Судьям Конституционного суда Украины будет трудно толковать решение Венецианской комиссии в свою пользу, ведь она признана наиболее авторитетной институцией, которая не подчиняется ни одной политической власти, а почти все политические предостережения властей Украины подтверждены четким юридическим документом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В комментарии для телеканала "24 канал" в пятницу вечером Стефанишина отметила, что к работе над выводом относительно Украины привлекли не только европейских, но и американских экспертов. Они подтвердили озвученные на заседании СНБО Украины, созванном сразу после решения КС, политические предостережения.

Вице-премьер напомнила, что касательно состояния антикоррупционного законодательства в Украине, Венецианская комиссия одобрила 2 вывода. Она добавила, что это касается решения Конституционного суда от 27 октября, а также его принятия с возможным конфликтом интересов.

"Вместе с тем Венецианская комиссия подтвердила ряд положений, которые уже публично озвучены в парламенте и президентом Украины. В частности, говорится о том, что решение не имеет достаточной аргументации", - сообщила вице-премьер.

Также, по ее словам, эксперты отметили, что соответствующий формат работы КС в дальнейшем будет способствовать лишь вынесению решений, которые будут подрывать принципы верховенства права в Украине. То есть все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца с момента вступления в силу решения, были подтверждены Венецианской комиссией, подчеркнула Стефанишина.

"Президент выступил на этом заседании, где поблагодарил главу Венецианской комиссии. В рамках рассмотрения соответствующего решения представили аргументы - его содержание должно заложить основу для дальнейшей реформы КСУ, а также восстановление антикоррупционного законодательства", - сказала она.

В частности Венецианская комиссия подтвердила, что уголовная ответственность и заключение за ложное декларирование должно быть сохранено как элемент превентивного принуждения для соблюдения законодательства, подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в дальнейшем парламент должен принимать решения, принимая во внимание выводы Венецианской комиссии.

Часть решения, которое касается комментариев относительно антикоррупционного законодательства уже приняла во внимание рабочая группа парламента, сказала Стефанишина. Венецианская комиссия также подтвердила, что судьи должны быть равны перед законом и перед государственными институтами, сказала она.

"Соответствующие рекомендации имеют место в законодательстве. Кроме того, Венецианская комиссия отметила необходимость обеспечения прозрачного отбора соответствующих должностей в части дальнейшей реформы Конституционного суда", - сказала вице-премьер.

Так же должен быть соблюден принцип пропорциональности и открытости отбора и увольнения судей, добавила Стефанишина. По ее словам, президент также отметил, что все эти рекомендации лягут в основу наработки правовой реформы и законопроектив, которые будут касаться реформирования судебной системы, в частности Конституционного суда Украины.

 

 

Теги: #стефанишина #вк #кс
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:05 11.12.2020
Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

20:13 11.12.2020
В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

17:33 11.12.2020
Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

14:58 11.12.2020
Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

21:19 10.12.2020
Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

18:42 09.12.2020
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

12:06 08.12.2020
КС возобновил заседания почти в полном составе

КС возобновил заседания почти в полном составе

20:24 04.12.2020
Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

13:23 30.11.2020
Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Суд в Австрии отменил запрет на ношение головного убора для девочек в начальной школе

Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен

В Одессе задержали вооруженного криминального "авторитета" – полиция

Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА