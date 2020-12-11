Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

Судьям Конституционного суда Украины будет трудно толковать решение Венецианской комиссии в свою пользу, ведь она признана наиболее авторитетной институцией, которая не подчиняется ни одной политической власти, а почти все политические предостережения властей Украины подтверждены четким юридическим документом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В комментарии для телеканала "24 канал" в пятницу вечером Стефанишина отметила, что к работе над выводом относительно Украины привлекли не только европейских, но и американских экспертов. Они подтвердили озвученные на заседании СНБО Украины, созванном сразу после решения КС, политические предостережения.

Вице-премьер напомнила, что касательно состояния антикоррупционного законодательства в Украине, Венецианская комиссия одобрила 2 вывода. Она добавила, что это касается решения Конституционного суда от 27 октября, а также его принятия с возможным конфликтом интересов.

"Вместе с тем Венецианская комиссия подтвердила ряд положений, которые уже публично озвучены в парламенте и президентом Украины. В частности, говорится о том, что решение не имеет достаточной аргументации", - сообщила вице-премьер.

Также, по ее словам, эксперты отметили, что соответствующий формат работы КС в дальнейшем будет способствовать лишь вынесению решений, которые будут подрывать принципы верховенства права в Украине. То есть все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца с момента вступления в силу решения, были подтверждены Венецианской комиссией, подчеркнула Стефанишина.

"Президент выступил на этом заседании, где поблагодарил главу Венецианской комиссии. В рамках рассмотрения соответствующего решения представили аргументы - его содержание должно заложить основу для дальнейшей реформы КСУ, а также восстановление антикоррупционного законодательства", - сказала она.

В частности Венецианская комиссия подтвердила, что уголовная ответственность и заключение за ложное декларирование должно быть сохранено как элемент превентивного принуждения для соблюдения законодательства, подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в дальнейшем парламент должен принимать решения, принимая во внимание выводы Венецианской комиссии.

Часть решения, которое касается комментариев относительно антикоррупционного законодательства уже приняла во внимание рабочая группа парламента, сказала Стефанишина. Венецианская комиссия также подтвердила, что судьи должны быть равны перед законом и перед государственными институтами, сказала она.

"Соответствующие рекомендации имеют место в законодательстве. Кроме того, Венецианская комиссия отметила необходимость обеспечения прозрачного отбора соответствующих должностей в части дальнейшей реформы Конституционного суда", - сказала вице-премьер.

Так же должен быть соблюден принцип пропорциональности и открытости отбора и увольнения судей, добавила Стефанишина. По ее словам, президент также отметил, что все эти рекомендации лягут в основу наработки правовой реформы и законопроектив, которые будут касаться реформирования судебной системы, в частности Конституционного суда Украины.