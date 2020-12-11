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21:08 11.12.2020

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

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В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

В плену на временно оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 241 гражданин Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно сообщению на странице Денисовой в Facebook, в ходе встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс она проинформировала, что в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.

"Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно", - написала омбудсмен.

Кроме того, Денисова призвала посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Также стороны обсудили возможность сотрудничества по предоставлению технической и экспертной поддержки в усилении институциональной способности Офиса омбудсмена Украины через создание Просветительского центра по правам человека с представительствами в регионах для повышения правовой осведомленности граждан в своих правах.

"Надеюсь, что все затронутые вопросы найдут свою практическую реализацию в ближайшее время", - отметила Денисова.

 

Теги: #пленные #денисова #донбасс
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